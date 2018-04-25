В аэропортах Литвы вырос пассажиропоток

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Госпредприятие Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») в прошлом году обслужило 6,3 млн пассажиров и 61 тыс. полетов — соответственно на 19% и на 11% больше, чем в 2017 году. Как сообщает компания, 2018 год по обоим показателям был рекордным.

«Самый большой поток (пассажиров — ред.) в своей истории — 4,9 млн пассажиров успешно обслужил Вильнюсский аэропорт, который превысил результат 2017 года более, чем на миллион пассажиров. Также весь год приятно удивляла работа палангского филиала. В третьих по величине воздушных воротах страны (Паланге – BNS) мы тоже фиксировали рекорд — обслужили более 316 тыс. пассажиров, на 7% больше, чем год назад», — сказала для пресс-релиза исполнительный директор Lietuvos oro uostai Лаура Йоффе.

По ее словам, Каунасский аэропорт в конце 2018 года превысил порог в 1 млн пассажиров. В предыдущем, 2017 году достичь такого пассажиропотока Каунасскому аэропорту удалось только благодаря проводившейся реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта, на время которой — более чем в течение месяца в Каунас были перенаправлены крупнейшие пассажиропотоки.

Вильнюсский аэропорт в прошлом году обслужил более 47 тыс. полетов, в Каунасе их состоялось более 9 тыс., в Паланге — почти 5 тыс.

BNS