В Афганистане необходимо вооружиться терпением – министр обороны Литвы

При осуществлении миссии НАТО в Афганистане необходимо терпение, чтобы можно было пресечь пути распространения терроризма и наркобизнеса, сказал, посетив эту страну, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

В настоящее время в Афганистане служит 21 литовский военнослужащий, летом их ряды пополнят ещё 8 бойцов, сообщило в пятницу министерство.

После посещения литовских военных и встреч с местными властями Р.Кароблис признал, что “положение в Афганистане не улучшается так быстро, как хотелось бы: осуществлению реформ мешают столкновения в регионе и высокий уровень коррупции”. Тем не менее, считает министр, общими усилиями союзников по НАТО в стране удалось обеспечить некоторую стабильность.

“Данная миссия необходима как гарантия стабильности, как мера по пресечению распространения терроризма и наркобизнеса. Это – глобальная забота, и терпение в этой борьбе имеет стратегическое значение”, – отметил в сообщении для печати министр.

Кароблис заявил, что гордится служащими в миссии литовскими военными. Руководители миссии, по его словам, на встречах не раз подчёркивали их профессионализм и преданность службе.

В Афганистане с 2002 г. уже отслужили более 3000 литовских военнослужащих.

В настоящее время миссия НАТО носит небоевой характер, её цель – обучать, консультировать, поддерживать национальные силы безопасности.

BNS

Метки: Афганистан, Литва, Раймундас Кароблис