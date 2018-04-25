В Афганистане обстреляна военная база, где служат литовские военные

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В воскресенье в Афганистане обстреляна База вооруженных сил в Кандагаре, где служат военные Сил спецопераций Литвы (ССО). Они не пострадали, сообщили в литовской армии.

Как говорится в сообщении, нанесен небольшой ущерб военной инфраструктуре.

Базу обстреляли ракетами. Металлическая часть одной из ракет попала в контейнер, но в это время в нем не было военных.

Начальник Оборонного штаба вооруженных сил Литвы, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас отмечает, что военные ССО осуществляют обучение сухопутных сил Афганистана, однако остается «постоянный риск их жизни».

«Хотя военные хорошо подготовлены к подобным ситуациям, сработали применяемые союзниками активные меры защиты базы, они максимально сократили последствия инцидента «, – подчеркнул В. Вайкшнорас.

Такие обстрелы на военной базе в Кандагаре не являются редкостью, однако у военных есть индивидуальные меры защиты, а также меры защиты базы, чтобы избежать ранений, говорится в сообщении.

В целом в операции НАТО «Твердая поддержка» в Афганистане служат около 50 литовских военных различных подразделений литовской армии.

BNS