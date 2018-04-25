В Афганистане умер «дедушка афганских смертников»

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В Афганистане скончался основатель террористической группировки «Сеть Хаккани» Джелалуддин Хаккани, который принимал участие в войне против советских войск в 1980-х годах, а после 2001 года вместе с талибами воевал против сил НАТО в Афганистане.

Движение «Талибан» в своем сообщении о его смерти написало, что Хаккани был одним из «важнейших лидеров борьбы с иностранными оккупантами», пишет сайт «Фергана.ру» .

Сообщений о его деятельности не было с 2015 года. У Хаккани осталось, по меньшей мере, семь сыновей. Его сын Сираджуддин уже много лет является одним из высокопоставленных военных командиров «Талибана», а также лидером «Сети Хаккани», так как Джелалуддин давно «ушел на пенсию».

Хаккани родился в 1939 году на востоке страны в провинции Пактия, в 1964 году получил степень доктора в крупнейшей исламской семинарии в Индии Дар уль-Улюм Деобанд. В 1970 году в Пешаваре стал муллой. В 80-е годы был одним из лидеров сопротивления советской армии в Афганистане.

По данным западных СМИ, Хаккани, став заметным полевым командиром после ввода советских войск в Афганистан, сотрудничал со спецслужбами США, Пакистана и Саудовской Аравии. Он получал десятки тысяч долларов от Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Помощь ЦРУ формированиям Хаккани описывается, к примеру, в книге американского журналиста Стива Колла «Бен Ладен: арабская семья в американский век», изданной в 2008 году.

Первые базы «Аль-Каиды» в Афганистане появились именно на территории, подконтрольной группировке Хаккани.

В 1991 году отряды под руководством Хаккани захватили город Хост. Это был первый региональный центр Афганистана, попавший под полный контроль моджахедов. В 1992 году после падения режима Мухаммеда Наджибуллы Хаккани был назначен министром юстиции в первом правительстве моджахедов. Однако вскоре он примкнул со своими отрядами к движению «Талибан».

После прихода «Талибан» к власти в Афганистане Джелалуддин Хаккани в 1996 году занял пост министра иностранных дел («министр границ и по делам племен»), а также являлся губернатором родной провинции Пактия.

Когда в 2001 году НАТО начала военную операцию в Афганистане, Хаккани стал одним из руководителей военного сопротивления иностранным войскам. Его группировка «Сеть Хаккани» вела боевые действия преимущественно в восточных провинциях страны. На ранних этапах своего присутствия в Афганистане США пытались договориться с Хаккани, чтобы тот отказался от сотрудничества с талибами и перешел на их сторону. Однако влиятельный афганец отказался, мотивируя тем, что американцы на афганской земле являются «неверными захватчиками».

По информации The Washington Post, Хаккани был близким другом Усамы бен Ладена, и именно он помог главарю «Аль-Каиды» скрыться в горах.

С 2001 года группировка, подконтрольная Хаккани, стала называться в иностранных СМИ «Сеть Хаккани», хотя де-факто она существовала еще с 1980-х годов. В 2012 году ООН внесло эту группировку в список международных террористических организаций. По данным ООН на тот момент, «Сеть Хаккани» поддерживала связи с террористической организацией «Аль-Каида», «Исламским движением Узбекистана», «Талибаном» и пакистанскими группировками «Лашкар-и-Джангви» и «Джайш-и-Мохаммад».

«Сети» приписывалась ответственность за нападения на две базы коалиционных сил в Афганистане в 2010 году, а также на отель «Интерконтиненталь» и американское посольство в Кабуле в 2011-м.

Считается, что именно группировка Хаккани первой в Афганистане стала заниматься подготовкой боевиков-смертников. Афганские силовики утверждают, что военная практика самоподрывов пришла из Ирака через Пакистан, где ее взяли на вооружение радикальные фундаменталистские группировки. Учитывая, что «Сеть Хаккани», кроме Афганистана, действует в приграничных западных районах Пакистана, то пакистанский опыт был быстро взят на вооружение.

После появления в Афганистане войск НАТО подрывы смертников стали для Афганистана обычной практикой. Самоподрывы проводились против иностранных военнослужащих и против афганских полевых командиров, присоединившихся к силам НАТО.

За период с 2001 по начало 2018 года в Афганистане произошло 1180 террористических атак смертников. Эти атаки совершались в основном мужчинами или подростками, но в некоторых случаях и женщинами. Возраст «живых бомб» — от 14 до 55 лет.

В последние годы «Сеть Хаккани организовала даже транснациональный рынок смертников. За каждого смертника-подростка эта организация получала минимум 40 тысяч долларов, отдавая из них 10 тысяч в виде пожертвований семье погибшего подростка.

Сотрудники афганской службы безопасности и национальной полиции утверждают, что в начале 2018 года задержали членов «Сети Хаккани» с группой из 20-ти детей в возрасте от 4 до 14 лет. После задержания и расследования выяснилось, что дети были похищены для подготовки их в качестве смертников, и их должны были вывезти из Афганистана в Пакистан.

В своем некрологе, посвященном смерти основателя «Сети Хаккани», талибы отмечают, что он был «великой личностью джихада», «выдающимся алимом» и «великим муджахидом эпохи». Однако для «великого полководца» Джалалуддин ушел из жизни очень тихо. Как пенсионер, проживавший в сельской глуши. Он умер 3 сентября на территории Афганистана, будучи уже около 10 лет парализованным.

NEWSru.com