В Алитусе на учения приглашены сто резервистов

В среду в Драгунском батальоне им княгини Бируте в Алитусе состоятся повторные учения, на которые приглашены более ста военных подготовленного резерва.
Это уже третий цикл подготовки резервистов за последние несколько лет в этой части.
Как сообщило министерство обороны, трехнедельный курс обновления военных знаний отличается особой интенсивностью, обилием учений.
В этом году на подобные учения в целом планируется пригласить около 500 военных подготовленного резерва, свои знания уже обновили около 400 бывших призывников.
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