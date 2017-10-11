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В Алитусе на учения приглашены сто резервистов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 11, 13:00   |   Комментариев: 0

В среду в Драгунском батальоне им княгини Бируте в Алитусе состоятся повторные учения, на которые приглашены более ста военных подготовленного резерва.

Это уже третий цикл подготовки резервистов за последние несколько лет в этой части.

Как сообщило министерство обороны, трехнедельный курс обновления военных знаний отличается особой интенсивностью, обилием учений.

В этом году на подобные учения в целом планируется пригласить около 500 военных подготовленного резерва, свои знания уже обновили около 400 бывших призывников.

BNS

Метки: 

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