В. Андрюкайтис согласен, что после вуза литовские медики должны “отработать” в регионах

Ответственный за здравоохранение и безопасность продовольствия еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис согласен с тем, что для медиков, получивших высшее образование за государственный счет, должна быть введена обязанность отработать после вуза в регионах.

“Я убежден, что поступающим с самого первого курса должны быть предложены контракты, что если ты обучаешься на средства всех налогоплательщиков, то налогоплательщики вправе знать, что и в Рокишкисе, и в Нямунелё Радвилишкисе, и в Виштитисе иногда нужны доктора, не так ли? ” – сказал член Еврокомиссии (ЕК) журналистам в Вильнюсе.

Предложение решать проблему нехватки специалистов распределением после университета предложила Ассоциация самоуправлений.

Идею контрактов для студентов медицинских факультетов некоторое время назад выдвигал и сам В. П. Андрюкайтис, когда работал министром здравоохранения в 2012 – 2014 годах.

Представители Ассоциация самоуправлений аргументируют необходимость введения распределения после вузов тем, что в регионах ощущается потребность во врачах, архитекторах, строителях, экономистах, инженерах, работниках искусства или учителях. Эту идею не исключают премьер-министр Саулюс Сквярнялис и несколько членов его команды.

BNS

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