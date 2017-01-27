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В. Андрюкайтис согласен, что после вуза литовские медики должны “отработать” в регионах

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 26, 18:00   |   Комментариев: 8

Ответственный за здравоохранение и безопасность продовольствия еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис согласен с тем, что для медиков, получивших высшее образование за государственный счет, должна быть введена обязанность отработать после вуза в регионах.

“Я убежден, что поступающим с самого первого курса должны быть предложены контракты, что если ты обучаешься на средства всех налогоплательщиков, то налогоплательщики вправе знать, что и в Рокишкисе, и в Нямунелё Радвилишкисе, и в Виштитисе иногда нужны доктора, не так ли? ” – сказал член Еврокомиссии (ЕК) журналистам в Вильнюсе.

Предложение решать проблему нехватки специалистов распределением после университета предложила Ассоциация самоуправлений.

Идею контрактов для студентов медицинских факультетов некоторое время назад выдвигал и сам В. П. Андрюкайтис, когда работал министром здравоохранения в 2012 – 2014 годах.

Представители Ассоциация самоуправлений аргументируют необходимость введения распределения после вузов тем, что в регионах ощущается потребность во врачах, архитекторах, строителях, экономистах, инженерах, работниках искусства или учителях. Эту идею не исключают премьер-министр Саулюс Сквярнялис и несколько членов его команды.

BNS

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Комментарии читателей (8)
  1. (78.25.122.76) Пальмира пишет:
    2017 01 27 at 18:15

    А ведь действительно пропала нэнька Украина! Да так скоропостижно, что никто не ожидал. Литва по-другому. Медленно, но верно. Так что у нас еще есть время посмеяться над такого типа объявлениями.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 01 27 at 18:11

    Да уж смех сквозь слёзы. Хохлы такую страну потеряли,с таким потенциалом особенно в начале свободного полёта. Не завидую её жителям это наш дурдом помноженный на десять.

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 01 27 at 17:53

    ОБЪЯВЛЕНИЕ Пропала Нэнька Украина.Возраст примерно 25 лет . В феврале 2014 года связавшись с аферистами с западного района вышла из дома и пошла в ЕС.Была одета в вышиванку и в жёлто-голубые кружевные трусы,на голове кастрюля! Внимание!!! Страдает манией величия, галлюцинативным психозом,провалами памяти,склонна к клептомании и попрошайничеству, скандальна и лжива! Просьба к тому кто найдёт шлите подальше или заберите себе ! Нам не звоните! Уставшие соседи

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 01 27 at 17:23

    Как бы не так Пальмира была литовка стала русская. Баван ты заколебал своим прокси.

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  5. (5.45.192.108) Пальмира пишет:
    2017 01 27 at 17:21

    О! Юлия Друнина в помощь! Прекрасно! Только с ней они согласятся, много чего в жизни пережив. А пока – шумные города, цивилизация, суета сует и так далее. Этого захотят и хорошисты и “остальные остатки” – не сомневайтесь. Так что – кинуть жребий -тогда без обид.

  6. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 01 27 at 16:55

    Модератор заподозрил что-то неладное?

  7. (37.140.189.227) Пальмира пишет:
    2017 01 27 at 15:34

    Отработать деньги налогоплатильщиков новоиспеченный доктор обязан – кто бы спорил? Но учитывать надо не только нехватку специалистов в районах, но и желание выпускника. Так будет честно. Как найти “золотую середину”?

  8. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 01 27 at 15:18

    Вот-вот,возвратиться как было в СССР- по окончания ВУЗа или техникума выпускник должен был отработать 4-5 лет по распределению.Но опять-таки дело в зарплате,иначе будет работать спустя рукава и привыкать брать мзду.






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