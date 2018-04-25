В. Андрюкайтис в феврале сообщит, станет ли третий раз баллотироваться в президенты Литвы

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Ответственный за здравоохранение и безопасность продуктов питания член Еврокомиссии (ЕК) — литовский социал-демократ Витянис Андрюкайтис говорит, что решение о том, будет ли он третий раз баллотироваться на пост президента, он сообщит в середине февраля.

«Благодарю за оказанное доверие, потому что получить такой кредит доверия непросто. Теперь мне нужно хорошо все обдумать «, — заявил BNS В. Андрюкайтис на состоявшемся в Вильнюсе в субботу заседании совета партии.

Кандидатом в президенты его выдвинули 40 партийных отделов страны.

В. Андрюкайтис говорит, что еще не определился окончательно относительно участия в выборах.

«Нет, я еще не определился», — ответил он на вопрос, намерен ли он в середине февраля только объявить о своем решении, которое уже принял.

В. Андрюкайтис сказал, что в Брюсселе еще не начаты процедуры, связанные с его вероятным участием в выборах, потому что участвовать в национальных выборах еврокомиссары могут только после согласования с главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером.

«Нет, нет, время еще есть. У меня еще много обязательств по работе», — сказал еврокомиссар.

Он признал, что существует много требований, которые необходимо соблюсти перед тем, как принять решение баллотироваться на национальных выборах: «У меня еще есть время и в отношении этих правил».

Председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас в субботу выразил уверенность в интервью радио LRT, что В. Андрюкайтис согласится быть выдвинутым кандидатом партии на президентских выборах.

Декабрьский опрос компании Spinter tyrimai показывает, что за еврокомиссара на выборах президента проголосовало бы 2,4% жителей страны.

BNS