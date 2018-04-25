В Англии опрокинулся автобус: более 40 пострадавших, включая детей

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В Великобритании специальные службы устраняют последствия крупного ДТП, в котором пострадали десятки людей. Они получили травмы при опрокидывании пассажирского автобуса, пишет The Daily Mirror .

Авария произошла около 16:00 на территории графства Кент к юго-востоку от Лондона. Автобус в тот момент двигался по окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли. Известно, что транспортное средство возвращалось из однодневной поездки в Портсмут.

«Всего у нас 41 пациент. В настоящее время — 31 взрослый и 7 детей с незначительными повреждениями», — говорится в сообщении службы скорой помощи графств Кент, Саррей и Сассекс. Еще трое пострадавших госпитализированы, сообщили в полиции графства Кент .

Также одна женщина родила прямо на месте происшествия мальчика.

По данным британской прессы, спасательной службе пришлось использовать оборудование для резки металла, чтобы достать из автобуса двоих пассажиров, передает ТАСС.

Из-за ДТП на трассе М25 образовалась пробка из автомобилей длиной 7 миль (свыше 11 км).

NEWSru.com