В Англии опрокинулся автобус: более 40 пострадавших, включая детей

В Великобритании специальные службы устраняют последствия крупного ДТП, в котором пострадали десятки людей. Они получили травмы при опрокидывании пассажирского автобуса, пишет The Daily Mirror.
Авария произошла около 16:00 на территории графства Кент к юго-востоку от Лондона. Автобус в тот момент двигался по окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли. Известно, что транспортное средство возвращалось из однодневной поездки в Портсмут.
«Всего у нас 41 пациент. В настоящее время — 31 взрослый и 7 детей с незначительными повреждениями», — говорится в сообщении службы скорой помощи графств Кент, Саррей и Сассекс. Еще трое пострадавших госпитализированы, сообщили в полиции графства Кент.
Также одна женщина родила прямо на месте происшествия мальчика.
По данным британской прессы, спасательной службе пришлось использовать оборудование для резки металла, чтобы достать из автобуса двоих пассажиров, передает ТАСС.
Из-за ДТП на трассе М25 образовалась пробка из автомобилей длиной 7 миль (свыше 11 км).