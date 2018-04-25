В Apple предложили использовать iPhone в качестве паспорта

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Бюро патентов и торговых марок США на днях опубликовало на своем сайте поданную в конце марта заявку компании Apple, в которой предлагается использовать смартфон в качестве альтернативы удостоверяющего личность документа, пишет AppleInsider .

В патентной заявке Apple описывается электронное устройство с поддержкой технологии NFC и защищенным модулем для хранения данных о паспорте или ином документе владельца (например, о водительских правах). При помощи такого устройства гражданин может проходить идентификацию личности, не предъявляя соответствующий документ. Эта разработка в заявке представлена как альтернатива набирающим популярность паспортам со встроенным чипом, на котором хранятся различные данные о владельце.

Как отмечает издание, обычно патентные заявки описывают устройства, которых пока нет на рынке (нередко дело не идет дальше описания идеи на бумаге), однако в данном случае дело обстоит иначе: смартфоны iPhone оснащены NFC модулями с защищенной системой хранения данных вкупе с системами биометрической идентификации пользователя.

Частные компании вполне могут взять идею Apple на вооружение, отказавшись от отдельных пропусков для сотрудников, однако предложение заменить паспорт на смартфон реализовать на практике будет гораздо сложнее, поскольку для этого потребуется изменить действующее законодательство многих стран.

NEWSru.com