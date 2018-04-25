В Аргентине на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни женщин в красном одеянии, как в сериале «Рассказ служанки», протестуя против запрета абортов

🔊 Воспроизвести

В среду, 8 августа, сотни женщин в красных плащах и белых головных уборах, таких же, как носят служанки в сериале-антиутопии «Рассказ служанки», вышли на улицы столицы Аргентины.

В полной тишине, низко склонив головы, они прошли по центру Буэнос-Айреса, имитируя сцену из романа канадской писательницы Маргарет Этвуд. Таким образом женщины выступили в поддержку законопроекта о легализации абортов, сообщает BBC .

На территории Аргентины прервать беременность можно только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.

На предыдущей акции протеста, 1 августа, ее участницы зачитали у стен Конгресса в Буэнос-Айресе письмо от самой канадской писательницы. «Никто не любит аборты, даже когда они безопасны и легальны. Но никому не нравится и когда женщина истекает кровью на полу в ванной», — говорится в обращении Этвуд.

Однако представители верхней палаты парламента Аргентины после 15 часов дебатов отклонили законопроект о легализации абортов на сроке до 14-й недели беременности. Ранее этот законопроект, после 22 часов бурных обсуждений, удалось принять в нижней палате парламента, но лишь с минимальным перевесом голосов. После этого президент страны Маурисио Макри пообещал, что никогда не подпишет закон о легализации абортов. Против нового закона выступил и глава католической церкви Папа Римский Франциск, уроженец Аргентины.

В итоге, несмотря на многочисленные протесты, законопроект не прошел.

В последние два года именно так все чаще выглядят акции протеста против ущемления прав женщин. Героини вымышленного мира Гилеад из популярного американского телесериала «Рассказ служанки», первый сезон которого стал самым успешным проектом телеканала Hulu и получил «Эмми-2017» в номинации «Лучший драматический сериал», стали в реальном мире символом борьбы за права женщин.

В США действует целое движение под названием Handmaid Coalition («Коалиция Служанок»). На сайте объединения говорится, что его участники борются за то, чтобы вымысел из книги Маргарет Этвуд не стал реальностью.

Начиная с весны 2017-го, активистки ассоциации сторонников права на аборт под названием NARAL провели в Техасе несколько акций протест против закона об ограничении абортов.

В мае прошлого года женщины, одетые в красное с белым, вошли в здание Капитолия штата Техас в городе Остин. Они молча держали в руках плакаты, протестуя против законопроекта, ограничивающего аборты.

Теперь акции «служанок» уже вышли за пределы США. Акции женщин, одетых в красные плащи и белые головные уборы, протестующих против домашнего насилия и запрета абортов, проходят в Аргентине, в Хорватии, в Великобритании и Ирландии, Польше и других странах.

NEWSru.com