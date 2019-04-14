В Астрахань – не только за рыбой

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С 2014 года Астраханская область реализует на своей территории Государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. О том, какой вклад вносит эта программа в экономику области, порталу «Русский век» рассказал заместитель председателя правительства Астраханской области – министр социального развития и труда Олег Петелин.

Астраханская область расположена на юго-востоке европейской части России – в нижнем течении Волги. Область является приграничным регионом – по суше она граничит с Казахстаном, по морю – с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.

Население области составляет более миллиона человек, причем этнический состав его довольно разнообразный: на территории региона проживает порядка 150 национальностей, самые многочисленные из которых русские (67%), казахи (16%), татары (7%).

Столица области – Астрахань – город с почти 500-летней историей, в котором современные постройки соседствуют с архитектурой XVI века. Неудивительно, что местный историко-архитектурный музей-заповедник – самое крупное музейное объединение на Волге и включает в себя 6 городских и 8 сельских филиалов. Ну а главная историческая достопримечательность Астрахани – кремль – памятник военно-исторического зодчества второй половины XVI века. В областном центре сложились крепкие культурные традиции: здесь работают четыре театра и концертный зал Астраханской консерватории с великолепным органом. А местная картинная галерея является одной из лучших художественных галерей Поволжья.

С точки зрения социально-экономического развития, область является одной из наиболее стабильных территорий юга России. Здесь добывается немало полезных ископаемых, основными из которых являются нефть и газ. Также на территории области расположено уникальное соленое озеро Баскунчак, на котором уже более ста лет ведется добыча поваренной соли.

В регионе также хорошо развита судостроительная область – 15 основных предприятий области способны строить и ремонтировать суда любого класса и назначения. Кроме того, ведущая роль в экономике области принадлежит агропромышленному комплексу.

Благодаря своему приграничному расположению, область широко развивает международную и внешнеэкономическую деятельность. За счет этого в последние годы в область ежегодно привлекается более 100 млрд рублей инвестиций, успешно реализуются международные инвестиционные проекты. Также на территории региона работает особая экономическая зона «Лотос».

Большие перспективы у области и с точки зрения туристической сферы: Астрахань известна на всю страну своей рыбалкой. Также здесь прекрасные условия для развития охотничьего и лечебного туризма.

Все это делает Астраханскую область весьма привлекательным регионом для переселения соотечественников из-за рубежа.

– Астраханская область уже несколько лет участвует в Государственной программе переселения соотечественников. Чем обусловлено вступление региона в программу? Насколько успешной для области оказалась ее реализация? Какие социально-экономические проблемы удалось решить с ее помощью?

– Учитывая политическую значимость реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с 2014 года Астраханская область вошла в число ее участников, говорит заместитель председателя правительства Астраханской области – министр социального развития и труда Олег Петелин. – Мероприятия Государственной программы на территории области начали реализовываться с 2015 года – после согласования проекта государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» Правительством Российской Федерации.

Основной целью региональной программы переселения является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Астраханской области.

Реализация региональной подпрограммы способствует обеспечению экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, успешному выполнению намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации.

Следует отметить, что участниками региональной программы переселения могут стать не только соотечественники, проживающие за рубежом, но и те, кто уже приехал в наш регион и в настоящее время оформил разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Территорией вселения определена вся Астраханская область. Планируется, что в ходе реализации региональной программы на территорию Астраханской области вселится 1790 соотечественников.

– Каковы условия участия в региональной программе для иностранных студентов, принявших решение о переезде в Астраханскую область?

– Одним из направлений региональной программы переселения является привлечение к участию студентов, обучающихся в учебных организациях Астраханской области по очной форме.

Для данной категории соотечественников предусмотрен такой критерий соответствия, как получение среднего профессионального и высшего образования по очной форме в образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, более одного года при наличии договора об образовании с данной образовательной организацией и справки, подтверждающей прохождение обучения в данной образовательной организации.

С 2015 года в региональной программе начали принимать участие студенты образовательных учреждений Астраханской области, которые планируют свою дальнейшую трудовую деятельность на предприятиях и в организациях области. На данный момент количество поданных ими заявлений составляет 17,5 проц. от общего числа заявлений.

– Сколько участников программы уже приехало? Из каких регионов?

– Самой востребованной территорией вселения является город Астрахань. Большинство соотечественников приезжают из Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана, с Украины, а также других стран СНГ. Хотелось бы отметить, что все заявители, получившие положительный ответ, осуществляют трудовую деятельность на территории области.

По данным Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, за весь период реализации подпрограммы поставлен на учет 2021 соотечественник.

– Какова потребность области в рабочих кадрах? Специалисты какой квалификации требуются в первую очередь?

– Ежемесячный анализ данных службы занятости населения по численности безработных и заявленных работодателями вакансий свидетельствует о балансе между численностью трудовых ресурсов и потребностями экономики региона.

Наиболее высокий коэффициент востребованности в регионе наблюдается в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность (в частности, в судостроении), строительство, здравоохранение, образование, и по следующим специальностям: агроном, акушер, бухгалтер, ветеринарный врач, врачи узкой специализации, медицинская сестра, инженеры, учителя и т.д. Однако это не полный список специальностей, востребованных на региональном рынке. Рассматриваем все возможные варианты трудоустройства, обеспечиваем индивидуальный подход к каждому соотечественнику, прибывшему в наш регион для постоянного проживания.

Список вакансий ежемесячно обновляется, ознакомиться с ним можно на сайте агентства по занятости населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru/.

– Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли областные программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?

– Наиболее проблемным вопросом для переселенцев является жилищное обустройство. По условиям региональной программы жилищное обустройство соотечественников и членов их семей осуществляется самостоятельно.

Возможно приобретение жилья на первичном и вторичном рынках – за счет собственных средств с привлечением заемных и кредитных ресурсов, в том числе с использованием системы ипотечного жилищного кредитования.

Многие соотечественники, принимающие участие в региональной программе, уже имеют работу и жилье или являются учащимися в образовательных организациях. Для окончательного закрепления в Астраханской области таким гражданам необходимо гражданство Российской Федерации. Одной из государственных гарантий Программы является приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Необходимо отметить, что соотечественники и члены их семей могут принять участие во всех жилищных программах, действующих на территории области, только после получения российского гражданства.

– Какой средний уровень образования и средний возраст участников программы переселения, приезжающих в Астраханскую область?

– 80 процентов обратившихся для участия в региональной программе имеют профессиональное образование, в том числе среднее специальное. Более 85 процентов прибывших в Астраханскую область соотечественников – трудоспособного возраста. Средний возраст участников региональной программы 30-45 лет.

Территория вселения: Астраханская область

Региональная программа переселения разработана в соответствии с Типовой Государственной программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и направлена на организацию компактного переселения на территорию Астраханской области соотечественников, участвующих в подпрограмме, и членов их семей.

Территорией вселения определена вся территория Астраханской области.

Реализация региональной программы переселения способствует обеспечению экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации.

Целью региональной программы переселения является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Астраханской области, а также удовлетворения потребности в кадрах в Астраханскую область.

Одним из направлений региональной программы переселения является привлечение к участию студентов, обучающихся в учебных организациях Астраханской области по очной форме.

Для данной категории соотечественников предусмотрен следующий критерий (основание) соответствия соотечественника требованиям региональной программы переселения:

– получение среднего профессионального и высшего образования по очной форме в образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, более одного года при наличии договора об образовании с данной образовательной организацией и справки, подтверждающей прохождение обучения в данной образовательной организации (данный критерий используется самостоятельно и применяется вне зависимости от вышеперечисленных критериев).

Основанием для отказа в согласовании заявления потенциальным участникам региональной программы переселения является несоответствие вышеуказанному критерию.

Уполномоченным органом исполнительной власти Астраханской области по реализации региональной подпрограммы переселения является министерство социального развития и труда Астраханской области: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, телефон (8512) 52-49-45.

Представителем Координатора Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Астраханской области является Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области: 414000, г. Астрахань, ул. Калинина, 25, телефон (8512) 40-07-73.

Информация на сайте www.astrobl.ru