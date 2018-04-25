В Австралии разрешили размещать эмодзи на автомобильных номерах

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Жители штата Квинсленд в Австралии смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Seven News Sydney.

Украшать свои авто смайликами автовладельцы Квинсленда смогут с марта. Это могут быть изображения с улыбкой, смеющиеся, подмигивающие, носящие солнечные очки или имеющие сердечки вместо глаз. Услуга обойдется примерно в $300.

«С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города. Использование эмодзи не станет чем-то новым», — отметила пресс-секретарь Королевского автомобильного клуба Квинсленда Ребекка Майкл.

korrespondent.net