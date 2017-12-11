В Австралии, только что узаконившей гей-браки, однополая пара тут же подала на развод

Через день после того, как австралийский парламент легализовал однополые браки, первая однополая пара, расписавшаяся еще в 2015 году в консульстве одной из европейских стран в Перте, подала на развод.

Как рассказала адвокат Тереза Фармер, ее клиентка рассталась со своей партнершей какое-то время назад, но при этом формально они оказалась в ситуации “юридической неопределенности”, так как процедура развода для них не была предусмотрена, передает ABC.

“Проблема для пары заключалась в том, что, женившись по законодательству европейской страны, они не могли законодательно получить доступ и к ее системе расторжения брака, так как не были гражданами данной страны”, – пояснила Фармер.

Теперь же, после того как парламент Австралии узаконил однополые браки и их заключение станет возможным с 9 января 2018 года, также будет доступна обратная процедура для австралийцев.

Как пишет ABC, новый закон о браке, вступивший в силу в Австралии в минувшую субботу, вызвал всплеск интереса у местных однополых пар, которые устремились в регистрационные центры, чтобы заявить о своем намерении заключить брак в ближайшее время.

Напомним, что на сегодняшний день однополые браки регистрируются уже в 25 странах мира – Австралии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Канаде, Колумбии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Испании, Исландии, Ирландии, Люксембурге, Мальте, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Южной Африке, Швеции, Уругвае и США.

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