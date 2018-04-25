В Австрии подросткам младше 18 запретили курить и вейпить

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В Австрии увеличили возраст, начиная с которого закон разрешает курить сигареты. В соответствии с новой нормой закона, курить разрешается лицам, которые достигли 18 лет. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Укринформ.

Отмечается, что ранее курить сигареты в стране было разрешено уже с 16 лет. Ограничение касается как курения классических сигарет, так и кальянов и электронных сигарет.

Также ужесточается запрет на употребление крепких алкогольных напитков: теперь их можно употреблять только после достижения 18-летнего возраста. Нарушение будет караться штрафами, которые будут отличаться в разных федеральных землях – от 200 до 500 евро.

Среди других нововведений: детям до 14 лет разрешено дольше находиться на общественных мероприятиях — до 23.00 вместо 22.00, как было раньше.

Также сообщалось, что в голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами.

korrespondent.net