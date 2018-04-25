В Австрии раскритиковали приглашение Путина на свадьбу главы МИД

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В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Как заявил агенству APA австрийский политолог Герхард Манготт, предстоящий визит «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем», представляющим интересы России в ЕС, а Путин получает возможность опровергнуть репутацию России как изолированного государства.

Для обеспечения безопасности российского президента в федеральной земле Штирия будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников подразделения специального назначения «Кобра». Представитель управления полиции Штирии Франц Грундних объяснил подобные меры законом о полиции и обязательствами в соответствии с международным правом. По его словам, эти расходы покроет министерство внутренних дел. При этом австрийские СМИ напоминают, что визит Путина в Вену два месяца назад обошелся австрийским налогоплательщикам в 423 тысячи евро.

Представитель австрийского МИДа назвал приезд президента России рабочим визитом. По его словам, подобные меры безопасности «приняты при визите представителя другого государства», к тому же российская сторона самостоятельно оплатит свои расходы. В МИД также отметили, что это будет «личный визит на частное празднество, из которого не следует изменение внешнеполитической позиции Австрии».

Между тем депутат Европарламента от фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» австриец Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. Если глава внешнеполитического ведомства «не сделает этого добровольно», федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, подчеркнул Раймон.

Оппозиционная партия «Список Пильца» в свою очередь критикует как то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, так и его политический аспект. «Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения?» — задал риторический вопрос депутат партии в австрийском парламенте Бруно Россман.

Как пишет Le Monde, выдержки из которого приводит InoPressa , Путин намерен добиться от Австрии более активного содействия отмене европейских санкций и сотрудничества по вопросам, связанным с газопроводом «Северный поток-2». Кроме того, по мнению одного европейского дипломата, Кремль проявляет активность в отношении проекта по обмену территориями между Сербией и Косово. Он напоминает, что официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова публично выразила поддержку сербскому союзнику, а воплощение этого проекта в жизнь может стать прецедентом для решения «крымского вопроса». На этом фоне можно рассчитывать на помощь Вены, пользующейся влиянием на Балканах.

В свою очередь «Русская служба BBC» публикует обзор прессы, затрагивающий в том числе и вопрос путинского визита. По мнению Times, визит российского лидера должен продемонстрировать крепнущие связи между Москвой и Веной, но может нанести серьезный удар по имиджу австрийского правительства.

«Если вы приглашаете Владимира Путина на свою свадьбу, вы тем самым показываете, что более не нейтральны. Отныне Австрия не может быть посредником на Украине», — заявила депутат Анна Гопко, возглавляющая в Верховной Раде Украины комитет по международным отношениям.

О том, что Владимир Путин посетит бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, 15 августа сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в политических кругах. Сперва сообщалось, что никаких подтверждений дружеских отношений Путина с невестой или женихом в публичном информационном пространстве до настоящего времени не появлялось, а 18 августа Ангела Меркель будет принимать Путина в своей резиденции под Берлином, чтобы провести переговоры, в частности, по ситуации в Сирии и на востоке Украины. Однако впоследствии стало известно, что визит все же состоится перед встречей с Меркель.

В преддверии мартовского визита в Москву Кнайсль заявила, что Австрия во время председательства в Совете ЕС будет выступать за диалог с Москвой для восстановления доверия между Евросоюзом и Россией. Кроме того, Вена оказалась среди девяти европейских столиц, отказавшихся высылать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля». «Как нейтральная страна мы не будем выдворять кого-либо из дипломатов. Более того, мы хотим, чтобы существовал мост между Востоком и Западом и чтобы каналы для переговоров с Россией оставались открытыми», — пояснил тогда канцлер Курц.

NEWSru.com