В Австрии вступили в силу штрафы за закрытые лица

В Австрии в воскресенье вступил в силу закон, запрещающий ношение закрывающих лицо головных уборов, масок и спецсредств в общественных местах. Закон называется “религиозно-нейтральным”, хотя политически направлен против бурки и никаба, отмечает DW. Помимо мусульманских головных уборов, в общественных местах запрещены медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Штраф – 150 евро.

Закон был принят усилиями Социал-демократической партии Австрии и Австрийской народной партии. Исключения законодатели сделали для тех, кто носит маски или респираторы по медицинским показателям, при исполнении профессиональных обязанностей, а также на время народных гуляний и карнавалов.

Полиция намерена использовать закон для борьбы с гражданами, уклоняющимися от идентификации личности. Для начала им будет предложено снять запрещенный к ношению предмет одежды. В случае отказа нарушителю грозит штраф в размере до 150 евро.

DW отмечает, что похожие запреты действуют во Франции и Бельгии с 2011 года. Летом 2016 года мэры нескольких курортных городов Франции запретили мусульманкам носить буркини – полностью закрытые купальники с платками. В Германии с весны 2017 года действует частичный запрет на ношение бурки, никаба, паранджи и другой аналогичной одежды в общественных местах. Его действие распространяется на некоторые категории госслужащих, военнослужащих и сотрудников избирательных органов. Кроме того, в закрывающих лицо головных уборах нельзя садиться за руль.

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