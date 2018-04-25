В автоматах по приему тары – рекордное число упаковок

В первом полугодии этого года жители Литвы сдали в автоматы по приему тары 274 млн упаковок от напитков – на 14 млн больше, чем в первом полугодии 2017 года. А только в одном июне число бутылок и банок, собранных автоматами по приему тары, выросло на 8 млн, пишет портал 15min.lt.

Большее количество принятых упаковок означает, что понадобится больше средств для их утилизации, но на этот раз «Администратор системы залога» обещает не повышать тарифы для производителей, поэтому цены на напитки не должны подняться.

Глава «Администратора системы залога» Гинтарас Варнас говорит, что рекордные числа его не удивили: «Согласно подсчетам, в среднем один житель в год использует 200 упаковок. Так что похожие результаты у нас и есть».

«Мы не прогнозируем в этом году повышения тарифов. И если тенденции останутся прежними, мы не прогнозируем повышения тарифов и в следующем году», – пояснил Г. Варнас.

В этом году планируется собрать 93% всех проданных упаковок, в прошлом году было собрано 92%.

Инф. «ЛК»