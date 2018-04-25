В Азербайджане при землетрясениях пострадали 30 человек

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В Азербайджане после землетрясения в Шамахинскую центральную больницу обратились 30 человек. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

«Больница работала в усиленном режиме, дежурили 6 бригад скорой медицинской помощи. В скорую обратились 30 человек, три из которых были доставлены в травматологическое отделение. У одного человека был диагностирован вывих руки, у двух других — травмы ног. Пострадавшим была оказана необходимая помощь», — рассказали в Минздраве.

Как отмечается, другие вызовы были связаны с повышением давления вследствие стресса. «У одного человека произошло кровоизлияние в мозг. Ему 58 лет, он помещен в реанимационное отделение. Состояние пациента оценивается как тяжелое», — сообщили в Министерстве.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, на территории страны 5 и 6 февраля были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение, имевшее силу 4 балла, было зафиксировано 5 февраля в 23.19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах — до 4,3 балла. Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04.25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Ощущались три из произошедших землетрясений.

belta.by