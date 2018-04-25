В. Бакас нанес ущерб репутации MG Baltic

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Участковый суд Вильнюса в четверг заявил, что член сейма Литвы Витаутас Бакас нанес ущерб репутации концерна MG Baltic, когда сравнил его с организованной преступной группой и говорил об ущербе, который нанес концерн государству.

«Суд решил признать, что распространенные ответчиком Витаутасом Бакасом утверждения (…) не соответствуют реальности и нарушают деловую репутацию концерна MG Baltic», – заявила судья Фауста Виткене.

Это решение может быть обжаловано в суде более высокой инстанции.

По мнению Вильнюсского участкового суда, хотя высказанные в прошлом году утверждения В. Бакаса считаются мнением, политик должен был его обосновать.

«В международной и национальной практике честь и достоинство лица защищаются не только от распространения не соответствующих реальности и унижающих новостей, но и от нечестно критики, не имеющей под собой фактических оснований, мнений и оценок», – говорится в решении суда.

«Как видно из материалов дела, в выраженном ответчиком мнении явно не хватает фактических оснований, мнение выражено нечестно, нарушены границы свободы слова и презумпция невиновности истца», – говорится в нем.

В. Бакас также пытался убедить суд, что ответственность за утверждения не может ложиться на него, поскольку депутатский иммунитет защищает его от преследования за выполнение должностных обязанностей.

Однако судья акцентировала, что оспариваемые мысли В. Бакас изложил в интервью СМИ.

MG Baltic в гражданском деле также хотел отсудить у председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), «агрария» В. Бакаса компенсацию неимущественного ущерба на сумму 20 тыс. евро, однако, эти средства не были присуждены.

По мнению суда, признание утверждений В. Бакаса не соответствующими реальности должно быть достаточным средством для удовлетворения целей иска MG Baltic.

Концерн приветствует решение

Представляющий концерн адвокат Ажуолас Чяканавичюс заявил журналистам, что MG Baltic «очень удовлетворен таким решением суда».

«Его мы оцениваем как еще одно доказательство того, что мы действительно живем в демократическом, правовом, государстве, где Конституцию и законы обязаны соблюдать все», – сказал адвокат.

По его словам, MG Baltic понес ущерб от негативной оценки в обществе и среди работников входящих в концерн предприятий.

В. Бакас и его адвокат в четверг не прибыли на заседание суда.

Концерн обжаловал в суде утверждения В. Бакаса, о том, что деятельность MG Baltic соответствует признаком организованной группировки, и что MG Baltic нанес государству ущерб приблизительно в 500 млн евро.

В. Бакас возглавлял парламентское расследование, в выводах которого говорилось, что MG Baltic представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Концерн назвал это парламентское расследование политическим фарсом.

Сейчас MG Baltic ведет судебное разбирательство и с Департаментом госбезопасности, который предоставил справки КНБО, проводившему расследование.

В суде также рассматривается и уголовное дело о политической коррупции, в которой подозрения предъявлены нескольким политикам, бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису и самому концерну.

Должностные лица подозревают, что политики брали взятки или вели переговоры о них с Р. Курлянскисом, а затем выдвигали выгодные для концерна инициативы в сейме и в других ведомствах. Обвиняемые не признают предъявленных им подозрений и заявляют, что расследование было проведено тенденциозно.

BNS