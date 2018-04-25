В. Бакас обжаловал решение суда признать причинение им ущерба концерну MG Baltic

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Председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) В. Бакас обжаловал решение суда признать, что он нанес ущерб репутации концерна MG Baltic.

Участковый суд Вильнюса в январе объявил, что В. Бакас нанес ущерб репутации концерна MG Baltic, когда сравнил его с организованной преступной группой и говорил об ущербе, который нанес концерн государству. По мнению суда, утверждения политика не соответствуют действительности.

В. Бакас и его адвокат Видас Вилкас не согласились с этими выводами и написали апелляционную жалобу в Вильнюсский окружной суд.

«Участковый суд не принял во внимание практику Европейского суда по правам человека в делах такого рода, слишком узко подошел к оценке факта, что в отношении таких утверждения, какие сделал В. Бакас, обязательно должен быть принят как основание обвинительный приговор суда. Мы полагаем, что данные проведенного парламентского расследования дают основание для таких выводов, то есть для мнения, какое В. Бакас и высказал и в СМИ, давая интервью, и в других публичных выступлениях», — сказал в понедельник BNS адвокат В. Бакаса В. Вилкас.

Суд подчеркнул, что оспариваемые высказывания В. Бакас сделал в интервью СМИ.

MG Baltic также хотел отсудить В. Бакаса компенсацию неимущественного ущерба на сумму 20 тыс. евро, однако концерну это не удалось.

Суд указал, что признание утверждений В. Бакаса не соответствующими реальности должно быть достаточным средством для удовлетворения целей иска MG Baltic.

В. Бакас просит окружной суд отменить часть решения суда и полностью отклонить иск.

MG Baltic не обжалует решение участкового суда.

Концерн обжаловал в суде утверждения В. Бакаса, о том, что деятельность MG Baltic соответствует признаком организованной группировки, и что MG Baltic нанес государству ущерб приблизительно в 500 млн евро.

В. Бакас возглавлял парламентское расследование, в выводах которого говорилось, что MG Baltic представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Концерн назвал это парламентское расследование политическим фарсом.

Сейчас MG Baltic судится и с Департаментом госбезопасности, который предоставил справки КНБО, проводившему расследование.

В суде также рассматривается и уголовное дело о политической коррупции, в которой подозрения предъявлены нескольким политикам, бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису и самому концерну.

Правоохранители подозревают, что политики брали взятки или вели переговоры о них с Р. Курлянскисом, а затем выдвигали выгодные для концерна инициативы в сейме и в других ведомствах. Обвиняемые не признают предъявленных им подозрений и заявляют, что расследование было проведено тенденциозно.

BNS