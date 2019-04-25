В. Бакас предлагает запретить бизнесу алкоголя и табака владеть СМИ

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Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, представитель правящих «аграриев» Витаутас Бакас предлагает запретить лицам, связанным с алкогольной и табачной промышленностью, быть владельцами СМИ.

Политик подготовил и зарегистрировал предусматривающие это поправки к Закону об информировании общественности. В них предусматривается, что готовящими массовую информацию не должны быть не только государственные или муниципальные ведомства, банки, партии, но и физические, также юридические лица, «хозяйственной или коммерческой деятельностью которых является производство или торговля алкоголя или табака», а также учрежденные последними юридические лица.

В. Бакас утверждает, что подготовить такую поправку его побудило «стремление лучше согласовывать государственную политику в сфере информирования общества с политикой контроля над табаком и алкоголем».

«Очевидно, что интересы стремящихся к прибыли хозяйственных субъектов, занимающихся производством табачных или алкогольных изделий, и получающих от этого выгоду физических лиц существенно расходятся с целями и принципами государственной политики, установленными в законах о контроле над алкоголем и табаком. Такие интересы несовместимы с ограничениями рекламы табачных или алкогольных изделий, установленными в Законе об информировании общества», – утверждает депутат в пояснительном письме к проекту.

Это предложение одобряет и председатель правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» («аграриев») Рамунас Карбаускис.

«Моя личная позиция была бы одобрить, но я не могу отвечать за фракцию», – сказал он BNS в среду.

Если поправка будет принята, то она затронет принадлежащие концерну MG Baltic телеканалы LNK, BTV, TV1, Info TV, Liuks!.

В прошлом году после проведенного КНБО парламентского расследования незаконного влияния на политиков и государственные ведомства В. Бакас упоминал о возможной отмене лицензии некоторых СМИ, фигурировавших в расследовании комитета.

Тогда эту идею критиковала и президент Даля Грибаускайте, и премьер Саулюс Сквярнялис.

После расследования КНБО был опубликован документ Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором говорилось, что MG Baltic, следуя своим интересам, создал долгосрочную стратегию деятельности, которая, по оценкам ДГБ, можно оценивать как деструктивную деятельность, которая может дестабилизировать государственный строй и демократическую политическую систему, поэтому представляет угрозу национальной безопасности

Концерн MG Baltic подал в суд в связи с утверждениями, опубликованными после парламентского расследования.

BNS