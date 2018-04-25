В. Бакас предложил отказаться от некоторых пожертвований в Клайпеде

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Глава литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас предложил лидеру «аграриев» Рамунасу Карбаускису отказаться от некоторых полученных клайпедским списком партии пожертвований после того, как СМИ сообщили о связях спонсоров с белорусским бизнесом.

Р. Карбаускис сказал BNS, что рассмотрит это предложение, но «не потому, что будет проблема, а чтобы прекратить интерпретации и давление».

«Если мы говорим о другом политическом стандарте, если мы говорим о доверии общества к политикам, государственным должностным лицам, то финансовая поддержка политических кампаний не должна вызывать сомнений. На мой взгляд, от финансовых пожертвований некоторых лиц следует отказаться, я не хотел бы называть конкретных лиц, я представил рекомендации главе партии, и пожертвования некоторых лиц следует пересмотреть», — сказал В. Бакас в среду журналистам в сейме.

По инициативе оппозиции вопросы Клайпедского порта относительно участия главы порта Арвидаса Вайткуса и других работающих в порту предпринимателей в муниципальных выборах с «аграриями», а также вопросы о переведенной партии финансовой помощи КНБО рассмотрел в среду. На заседание был приглашен А. Вайткус, но не явился из-за отпуска, который взял для предвыборной кампании.

Р. Карбаускис подтвердил BNS, что получил от В. Бакаса засекреченный «документ, который говорит о вероятных угрозах», одновременно отметив, что «там нет никаких конкретных обвинения или угроз, исходящих от каких-либо упоминаемых сейчас в публичном пространстве лиц».

«Взвесим все, посовещаемся и примем решение», — сказал Р. Карбаускис.

Литовские радио и ТВ в январе сообщили, что 44 тыс. евро на предвыборную кампанию «аграриев» в Клайпеде пожертвовали связанные между собой коммерческими отношениями лица, которые занимаются погрузками белорусских удобрений, а также перевозками и действуют в Клайпедском порту.

Максимальные пожертвования на сумму от 8 тыс. 800 евро до 8 тыс. 850 евро на кампанию «аграриев» в Клайпеде сделали кандидат в мэры А. Вайткус, а также баллотирующиеся на муниципальных выборах со списком Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) предприниматели Арунас Тума, Видмантас Дамбраускас, Леонидас Бергерис.

Почти максимально возможную сумму (8 тыс. 800 евро) пожертвовал ЛСКЗ прозванный «королем белорусских удобрений» клайпедский предприниматель Игорь Удовицкий. Такую же сумму пожертвовала на кампанию «аграриев» и его супруга Ольга Удовицкая.

И. Удовицкому принадлежит Терминал насыпных грузов, который занимается в Клайпедском порту погрузкой белорусских удобрений. И. Удовицкому принадлежит 70% акций терминала, а другая часть акций (30%) принадлежит одному из крупнейших в мире производителей удобрений — белорусскому концерну «Беларуськалий».

BNS