В. Бакас: РФ хочет состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года

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Россия пытается завести дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве – следователей, прокуроров, судей, заявил глав парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), «аграрий» Витаутас Бакас.

«Есть признаки того, что пытаются состряпать уголовные дела на тех должностных лиц, которые расследуют дело 13 января, и это могут быть прокуроры, судьи, следователи», – заявил В. Бакас журналистам после заседания КНБО.

В. Бакас сказал, что не располагает информацией о том, какие именно обвинения Россия пытается предъявить литовским должностным лицам, однако отметил, что прокурорам, судьям, расследовавшим дело 13 января, возможно, потребуется помощь государства.

«Мы должны очень серьезно посмотреть и подумать об их охране, поскольку, если России удастся завести на них уголовные дела и предъявить обвинения заочно, то могут включиться международные процессы, каналы Интерпола, когда какое-то должностное лицо может быть задержано даже в любой из Европейских стран», – сказал глава комитета.

Председатель КНБО подтвердил, что помочь завести уголовные дела на литовских должностных лиц должна была информация, которую для российской разведки собирали подозреваемые в шпионаже лица.

В декабре правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование возможного шпионажа в пользу России, что подозрения предъявлены не называемой «сети лиц», среди которых и бывший парламентарий Альгирдас Паляцкис. С октября он находится под стражей.

«Директор ДГБ, комментируя начатое в Литве расследование шпионажа, упоминал, что, возможно мы слишком быстро дали оценку тому, «что это за люди» (подозреваемые – BNS), бывшие в политики, нечего не могущие», но работа, которую провела разведка, вскрыв случаи шпионажа, действительно большая», – сказал В. Бакас.

Правоохранительные органы сообщили, что шпионаж осуществлялся раньше, годы назад, целились на щепетильный вопросы общества, такие, как дело 13 января.

BNS напоминает, что в июле прошлого года российские правоохранительные органы объявили о возбуждении дел в отношении литовских судей и прокуроров, расследующих дело 13 января.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной Прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)», — заявила тогда новостному агентству «Интерфакс» представительница СКР Светлана Петренко.

В деле о событиях 13 января 1991 года в Литве более 60 человек обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, большинство из них привлечено к суду заочно.

Генпрокуратура Литвы предлагает наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.

Вильнюсский окружной суд продолжит рассмотрение дела осенью, продолжатся выступления адвокатов обвиняемых.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

BNS