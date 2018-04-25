В. Бакас: сегодня об MG Baltic я бы сказал еще больше

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Невзирая на сегодняшнее решение суда, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), «аграрий» Витаутас Бакас не сожалеет о сказанном им по поводу концерна MG Baltic.

«Сегодня повторил бы каждое свое действие» – заявил В. Бакас в четверг журналистам в сейме, комментируя вердикт Вильнюсского участкового суда.

Сегодня Участковый суд Вильнюса заявил, что член сейма Литвы Витаутас Бакас нанес ущерб репутации концерна MG Baltic, когда сравнил его с организованной преступной группой, когда говорил об ущербе, который нанес концерн государству. По мнению суда, хотя высказанные в прошлом году утверждения В. Бакаса считаются мнением, политик должен был его обосновать.

«Я бы сказал может и еще больше. Когда представлял сейму свой отчет, этот вопрос был перенесен первым номером из послеобеденного заседания, я бы лучше подготовился. Сказал бы еще больше», – заверил в четверг политик.

Он сообщил, что обжалует решение участкового суда, поскольку не согласен с ним.

Парламентарий убежден, что концерн MG Baltic, который был назван КНБО как представляющий угрозу нацбезопасности, нанес ущерб государству, и совершил преступление.

«Эта группа и другие бизнес-группы, которые были названы, вмешивались в политические процессы, создавали коррупционные схемы, действовали незаконно, все мы от этого испытали урон. Это связано не только с финансами, но и с развитием государства», – сказал В. Бакас.

«Люди, которые вмешивалась в политическую систему, они избрали путь поднятия риска всей репутации компании. Именно отдельные руководители, которые организовали деятельность так, как описывают учебники по уголовному праву», – добавил председатель КНБО.

В прошлом году КНБО проводил парламентское расследование незаконного воздействия на политическую систему. 5 июня прошлого года сейм утвердил выводы проведенного КНБО расследования о незаконном влиянии на политические процессы: группы «Росатом» и MG Baltic названы угрозами нацбезопасности.

В материалах расследования раскрывалось, что представители концерна различными способами пытались воздействовать на решения государственных ведомств, результаты публичных закупок, вмешивались в формирование политической власти. В. Бакас заявлял СМИ, что сумма конкурсов, на которых победил концерн и ущерб государству составляют 500 млн евро, а методы его действий сравнил с преступной группировкой.

В связи с такими утверждениями MG Baltic обратился в суд. Сейчас MG Baltic ведет судебное разбирательство и с Департаментом госбезопасности, который предоставил справки КНБО, проводившему расследование.

В суде также рассматривается и уголовное дело о политической коррупции, в которой подозрения предъявлены нескольким политикам, бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису и самому концерну.

Должностные лица подозревают, что политики брали взятки или вели переговоры о них с Р. Курлянскисом, а затем выдвигали выгодные для концерна инициативы в сейме и в других ведомствах. Обвиняемые не признают предъявленных им подозрений и заявляют, что расследование было проведено тенденциозно.

BNS