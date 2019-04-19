В Балтийское море вошли корабли НАТО

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Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийское море. Российские корабли следят за действиями военно-морской группы Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США Грейвли, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании, вошедших в акваторию Балтийского моря 18 апреля. Об этом сообщают СМИ РФ со ссылкой на Минобороны.

«Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», – говорится в сообщении.

В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов Бастион и Бал, а также самолетов морской авиации, сообщили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО покинули порт Одессы. Фрегаты НАТО Toronto и Santa Maria утром в пятницу, 5 апреля, вышли из морского порта Одессы.

Напомним, 1 апреля два корабля НАТО из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зашли и пришвартовались на морском вокзале Одесского морпорта.

Перед этим, с 28 на 29 марта, три корабля НАТО вошли в Черное море.

korrespondent.net