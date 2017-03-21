В банках Литвы могло быть отмыто 77 млн. долларов

В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 77 млн. долларов США, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием “Новая газета” и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat.

Большая часть денег – 62 млн. долларов – могла оказаться на счетах уже обанкротившегося банка Ukio bankas. В общей сложности по схеме отмывания денег российского происхождения в мировом масштабе могло быть “отмыто” 22 млрд. долларов, а только в Эстонии – 1,58 млрд. долларов.

В Литве денежные средства могли отмываться и через другие банки. В Siauliu bankas из этой схемы отмывания денег могло оказаться 3,22 млн. долларов, в Medicinos bankas – 2,43 млн. долларов, в контролируемом Siauliu bankas бывшем банке Finasta – 1,88 млн. долларов, в подразделении латвийского банка Citadele в Литве – 1,65 млн. евро.

Представители банков отказались предоставить порталу информацию о своих клиентах.

BNS

Метки: банки, Литва, отмывание денег