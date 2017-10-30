В Барселоне прошел марш за единство Испании: полиция насчитала 300 тыс. участников

Противники независимости Каталонии собрались в воскресенье в Барселоне. Полиция Барселоны насчитала около 300 тыс. человек. Сами организаторы манифестации оценивают число пришедших в 1,1 млн человек.

Участники начавшегося после полудня по местному времени (14 часов по Москве) марша выражают несогласие с решением местных властей, объявивших о независимости автономного сообщества, передает РИА “Новости”.

Акцию провела общественная организация “Каталонское гражданское общество”, которую поддержали центристская партия “Граждане”, соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Все три партии находятся в оппозиции к местным властям, их депутаты отказались принимать участие в голосовании по резолюции о независимости. На улицах Барселоны на марш собрались десятки тысяч человек.

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Они собрались под лозунгами “Мы все каталонцы!”, “Мы все Испания!”, “Мы хотим остаться вместе!”. Участники марша размахивали испанскими национальными флагами, когда продвигались через центр Барселоны.

Атмосфера была в основном праздничной, как и митинги в поддержку независимости региона.

Перед началом манифестации сотни граждан пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне. Они подходили к полицейским и жали им руки, а также выкрикивали лозунги в поддержку единой Испании.

Представитель партии “Граждане” Инес Арримадас призвала привлечь как можно больше противников независимости Каталонии на марш за сохранение единства Испании, который проходит в Барселоне.

СМИ приводяи ее слова, согласно которым “сегодня молчаливое большинство каталонцев вновь вышло на улицы, чтобы показать: они ощущают себя и каталонцами, и испанцами, и европейцами”. Политик призвала жителей региона, выступающих за единство Испании, принять участие в местных досрочных выборах, запланированных на 21 декабря.

Сразу после одобрения парламентариями резолюции, провозглашающей независимость, государственный флаг Испании сняли со зданий мэрий нескольких городов – в том числе Сабаделя, Фигераса и Жироны, мэром которой был Карлес Пучдемон с 2011-го по 2016 годы.

Над зданием женералитета (правительства автономного сообщества) на площади Сан Жауме в Барселоне продолжает развеваться флаг Испании.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. В ответ правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, и после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.

Тем временем, по данным газеты El Mundo, сепаратисты теряют поддержку избирателей. Согласно опросу, проведенному Sigma Dos 23-26 октября, правящие ныне сторонники отделения получают 42,5% голосов, а их противники получили бы 43,4%, если бы выборы были в эти выходные. Reuters обращает внимание, что El Mundo выступает против независимости региона.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. В Евросоюзе неоднократно заявляли, что не признают независимость Каталонии, так как автономия нарушила конституцию Испании.

Мадридские власти могут обвинить Пучдемона в незаконном исполнении полномочий и посадить на срок от одного до трех лет. Еще более серьезное наказание – до 30 лет заключения – ему грозит в случае, если суд признает его виновным в бунте. Соответствующий иск прокуратура Испании уже подготовила для подачи в суд.

NEWSru.com

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