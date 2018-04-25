В Бельгии февраль объявили месяцем трезвости

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Февраль в очередной раз объявлен в Бельгии месяцем трезвости, сообщили РИА Новости в фонде борьбы с раковыми заболеваниями, выступающем организатором акции.

Для того, чтобы стать участником акции, желающим предложено пройти соответствующую регистрацию на сайте фонда.

Как отметили в фонде, в 2018 году в аналогичной акции участвовали около 18% жителей королевства (общая численность населения страны немногим более 11,3 миллиона человек). 77% из участников прошлогоднего месячника трезвости заявили, что в течение февраля не выпили ни одной капли алкогольных напитков, а 83% назвали этот опыт позитивным,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Бельгии отмечен самый высокий среди стран Западной Европы показатель потребления алкогольных напитков — 12,6 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет. По информации телерадиокомпании RTBF, алкогольные напитки потребляют восемь из десяти жителей Бельгии, при этом каждый второй не ограничивается 10 бокалами в неделю.

Чрезмерное увлечение спиртными напитками является причиной ежегодной преждевременной смертности 6% жителей Бельгии, отмечала ранее газета Derniere heure.

По данным Европейской ассоциации борьбы с алкоголизмом, около 23 миллионов граждан Евросоюза — около 5% населения — страдают алкогольной зависимостью.

По данным европейских СМИ, в ЕС от злоупотребления алкоголем ежегодно умирают до 200 тысяч человек.