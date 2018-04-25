В Бельгии магазин оштрафован за дискриминацию мужчин

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Суд по трудовым конфликтам в городе Левен в Бельгии признал магазин одежды виновным в дискриминации мужчин, и обязал выплатить 13.290 евро компенсации претенденту на должность продавца, отклоненному по половому признаку.

Владельцы магазина утверждали в суде, что нашли на должность женщину с более подходящими, чем у истца, исходными данными, однако суд отклонил это утверждение в свете письма истцу, в котором ответчики указали, что ищут на должность женщину.

Бельгийское законодательство полностью запрещает дискриминацию по половому признаку в процессе приема на работу от публикации объявления и до отсева кандидатов.

NEWSru.com.il