В Бельгии мужчина подорвался на стадионе, а женщину облили кислотой

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Два резонансных происшествия случились в Бельгии в течение одного дня. Утром 31 июля неизвестный мужчина подорвался на футбольном поле пустого стадиона близ города Вервье на западе страны, сообщил местный телеканал RTBF

По словам очевидцев, мужчина лет 50-60 прогуливался в центре поля, и вдруг прогремел взрыв, в результате которого он погиб. Больше никто не пострадал.

Также сообщается, что самодельное взрывное устройство находилось на поясе мужчины. Однако полиция не считает произошедшее попыткой теракта и рассматривает в качестве главной версии самоубийство, передает ТАСС.

При погибшем нашли ключ от дома, принадлежащего бывшему военному. Вместе с тем пока не сообщается, был ли погибший хозяином этого жилища. Полиция установила широкий периметр безопасности вокруг места происшествия, его проверили саперы.



Позднее в этот день неизвестный мужчина облил кислотой женщину на площади Святого Иоанна в городе Антверпен, сообщает GVA.be . Полиция оцепила площадь, но подробностей о произошедшем пока нет.

NEWSru.com