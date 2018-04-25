В Бельгии ужесточают меры безопасности

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После того, как в Антверпене за короткое время произошли два ЧП, связанных со взрывом гранат, о чем сообщал АЗЕРТАДЖ, власти страны объявили о новых мерах безопасности.

Мэр Антверпена Де Вевер признал, что в городе процветает наркомафия, и взрывы гранат, скорее всего, связаны с ее деятельностью. «Люди, которые живут в этих кварталах, справедливо возмущены. Мы примем все меры, чтобы найти злоумышленников», пообещал он.

Согласно новым распоряжениям властей, полиции больше не придется искать повода для проверки документов и установления личности прохожих. «Абсолютно любой человек и в любом районе может быть остановлен с целью проверки документов и вопросов. Устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения, на дежурства будут выходить больше полицейских в гражданской одежде», — сообщил мэр.

Де Вевер пожаловался на потребителей наркотиков, а также тех, кто выступает за их легализацию: «Меня так раздражают люди, которые говорят о качестве жизни и экологии, но в то же время не беспокоятся о безопасности на улицах. Это лицемерие. Это люди не понимают, что они поддерживают целую преступную цепь, которая создает хаос в странах производства наркотиков и приводит к смертям на улицах Европы».