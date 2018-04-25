В Бельгии высмеяли Facebook за блокировку картин Рубенса с обнаженной натурой

🔊 Воспроизвести

В начале июля Туристическое бюро Фламандского региона Бельгии опубликовало на своей странице в Facebook несколько картин Питера Пауля Рубенса, однако вскоре алгоритмы соцсети удалили записи за нарушение правил, запрещающих публикацию изображений обнаженной натуры.

«Художественная цензура продолжает преследовать Питера Пауля Рубенса. В 17 веке церковь просила скрывать обнаженные части тела в картинах фламандского художника набедренными повязками. Сегодня социальные медиа, в том числе Facebook, сделали шаг вперед. Они применяют технологию искусственного интеллекта, которая не делает никаких различий между порнографией и наготой в искусстве», — приводит TJ заявление Бюро по поводу действующих в соцсети правил.

В ответ представители Бюро решили высмеять политику соцсети и перенесли ситуацию в реальный мир. Они надели форму «инспекторов Facebook» и отправились в дом-музей Рубенса, расположенный в Антверпене. В главном зале музея «инспекторы» обращались к посетителям с вопросом, есть ли у них аккаунты в социальных сетях. Если человек отвечал утвердительно, «блюстители морали» уводили его прочь от картин с обнаженной натурой и предлагали смотреть на другие полотна.

Также Бюро совместно с музеями и другими культурными учреждениями отправило открытое письмо главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой «положить конец художественной цензуре». 26 июля стало известно, что соцсеть пригласила представителей Бюро на встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

«Груди, ягодицы и херувимы Питера Пауля Рубенса считаются неприличными. Не нами, а вами. Несмотря на то, что мы втайне смеемся над этим, ваша культурная цензура весьма осложняет нашу жизнь», – говорится в письме.

Упомянутые осложнения заключаются в том, что ранее Бюро разработало план продвижения в Facebook при помощи публикаций работ известных фламандских художников, однако политика соцсети серьезно осложнила реализацию плана.

Напомним, в январе этого года Facebook заблокировала страницу праправнука и тезки исследователя Николая Миклухо-Маклая за фото с жителями Новой Гвинеи, где была запечатлена полуобнаженная женщина.

NEWSru.com