В Белграде возобновились антиправительственные акции протеста

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В центре Белграда в выходные продолжились антиправительственные акции протеста, передает ТАСС. Участники протестов выступают против «авторитарного правления! президента Александара Вучича, обвиняют его и правящую Сербскую прогрессивную партию в подавлении свободы СМИ. Оппозиция требует отставки Вучича и свободных и справедливых выборов.

Протестующие в Белграде покинули район президентского дворца и двинулись к полицейскому участку, где находится один из задержанных активистов. С импровизированной сцены к протестующим обратился Бошко Обрадович, который заявил, что президент Сербии Александар Вучич уехал из президентской резиденции.

Тем временем, заявил он, в Белграде задержан один из участников протеста, ворвавшихся в субботу в здание телецентра. Он призвал участников акции двинуться к полицейскому участку и требовать освобождения задержанного. Оцепление спецназа полиции остается у здания президентской резиденции.

Перед этим несколько сот человек, выдвинувшихся из Пионерского парка, подошли к дворцу президента Сербии, прорвали выставленные перед зданием ограждения, полицейские кордоны и подошли ко входу в резиденцию главы государства. Однако там их остановил спецназ жандармерии.

Протестующие образовали живое кольцо вокруг президентского дворца, чтобы не выпустить Вучича из резиденции. Вокруг здания находилось около 1 тыс. протестующих. Их лозунги постоянно меняются: они то требуют отставки правительства и президента, то призывают главу государства выйти на улицу и обратиться к народу.

Центральная часть города перекрыта для автомобильного движения.

«Мы не уйдем отсюда, наши люди заблокировали все входы. Сейчас начнется митинг, мы требуем одного: отставки!», — заявил Бошко Обрадович.

Накануне несколько десятков протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания.

По итогам субботних акций к народу обратился президент Сербии Александар Вучич, который пообещал, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности. Лидеры протестных акций в Сербии стали терять поддержку у населения, поэтому «пошли на кардинальные меры», заявил Вучич.

«Государство разрешало протесты, которые были как заявленными, так и несогласованными. Все, что сейчас происходит — несогласованный протест, незаконная акция, мы все это не замечали, пока не дойдет до насилия. Их единственной проблемой было то, что каждый раз приходило все меньше людей, вчера вечером на пике акции было 1584 человека, а в начале и в конце — значительно меньше. Сейчас их еще меньше — 1023 человека, но шум большой», — сказал президент.

Сербский лидер рассказал, что спонсорами протеста стали «олигархи», чьи финансовые преступления расследует сегодняшняя сербская власть. Эти спонсоры были недовольны снижением общественной поддержки протеста, что заставило протестующих пойти на экстренные меры.

NEWSru.com