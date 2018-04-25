В Белом доме не исключили угрозы нового «шатдауна» через неделю

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Президент США Дональд Трамп готов в конце наступающей недели вновь приостановить работу федерального правительства («шатдаун»), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, пишет ТАСС.

Ему был задан вопрос, может ли он вообще исключить вероятность нового «шатдауна» в конце наступающей недели. «Абсолютно нет, не могу», — ответил Малвэни. Он предложил взглянуть на ситуацию, которая создастся, если наиболее упорные демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены на границе.

«Разве он [президент США] может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно», — категорически заявил Малвэни. «Вы меня спросили, могу ли я полностью исключить возможность нового «шатдауна». Мой ответ — нет», — резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома. 25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности всего американского правительства, прекратив таким образом «шатдаун», тянувшийся 35 дней.

Однако эта договоренность охватила период только до 15 февраля. Пока республиканцы и демократы не преодолели бюджетные противоречия, касающиеся в основном укрепления контроля над границей США с Мексикой, и не сняли угрозу нового «шатдауна».

belta.by