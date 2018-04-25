В Белом доме подсчитали потери от «шатдауна»

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Из-за продолжающегося в США «шатдауна» (приостановка работы федерального правительства) объем производства в стране будет снижаться примерно на 0,1% каждые две недели. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет, передает Bloomberg.

«По нашим оценкам, ВВП в первом квартале 2019 года может уменьшиться примерно на одну десятую, если ситуация с шатдауном разрешится в ближайшие несколько дней», – сказал он.

Если «шатдаун» не прекратится, то темпы экономического роста продолжат снижаться. «Я предполагаю, что будет что-то вроде эмпирического правила – каждые две недели одна десятая часть ВВП», – спрогнозировал Хассет.

Напомним, 22 декабря 2018 года администрация США объявила о частичной приостановке работы федерального правительства. Причиной стали неразрешенные разногласия между Конгрессом и Белым домом, настаивающим на финансировании возведения стены на границе с Мексикойф. По мнению президента Дональда Трампа, на этот проект в бюджете должно быть заложено 5,7 млрд долларов.

korrespondent.net