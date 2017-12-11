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В Белоруссии беспокойство по поводу состояния Новогрудского замка

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 11, 16:00   |   Комментариев: 0

Белорусы все громче говорят об опасности, нависшей над Новогрудским замком Миндовга (лит. Миндаугаса), который находится всего в 150 километрах от Вильнюса, сообщила в субботу газета Lietuvos rytas .

По словам председателя Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антона Астаповича, состояние холма ухудшили обильные ливни прошлого лета. По его оценкам, ситуация Новогрудской замковой горы лучше, чем Вильнюсской, где стоит башня Гядиминаса.

“Я – историк архитектуры, в нумерологию не верю. Это совпадение – зи-за   климата. Минувшее лето действительно было дождливым. И в Литве, и в Белоруссии осадки превысили все нормы. Ситуация с горой Новогрудского замка, по моему мнению, не такая критичная, как Замковой горы в Вильнюсе. На Горе Миндовга движется только плодородный слой земли – около 30 см глубиной. Его подмыли грунтовые воды. Если удастся оборудовать хороший дренаж, по моему мнению, положение должно стабилизироваться”, – сказал А. Астопович.

Он также отметил, что пока не угрозы руинам замка, построенного Миндовгом, но она может возникнуть. Он рассказал, что склон горы под замком был укреплен сваями.

BNS

Метки: 

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