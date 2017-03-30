В Берлине найден оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года на литовском языке

В Дипломатическом архиве Германии в Берлине в среду найден оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года на литовском языке. Это подтвердил BNS нашедший документ профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

“Рядом с подшитым к делу немецким вариантом был подшит и литовский вариант постановления со всеми 20-ью явно оригинальными подписями”, – сказал профессор BNS.

По его словам, бумага сложена вчетверо, это подтверждает заключение о том, что документ был послан по почте. Акт подшит к делу в марте.

Л. Мажилис сказал, что заняться поисками акта его побудило приближающееся столетие восстановления государства.

“Серьезно и последовательно литовские ученые этой германской линией интересовались, по всей видимости, недостаточно. Я задумал выяснить, какие архивы есть в Германии, насколько они доступны. Оказалось, что особых ограничений нет. Я написал электронное письмо в Государственный архив Германии, что интересуюсь этим периодом и что меня интересует. Я получил список дел, в которых стоит покопаться, что я и сделал. Это заняло всего два дня”, – сказал Л. Мажилис.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

BNS

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