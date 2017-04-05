В Берлине найден оригинал Акта о независимости Литвы

В Дипломатическом архиве Германии в Берлине был найден оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года на литовском языке. Этот документ нашел профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис, который за считанные минуты после обнародованной информации стал героем Литвы. Он обнаружил Акт в группе дел, названной «Будущее Балтийских провинций: Литва». До сих пор не было известно о местонахождении ни одного из оригиналов акта.

«Рядом с подшитым к делу немецким вариантом был подшит и литовский вариант постановления со всеми 20-ю явно оригинальными подписями», – сказал профессор BNS. Он не сомневается, что два варианта этого документа – на литовском и на немецком языке – оригиналы.

По его словам, бумага сложена вчетверо, это подтверждает заключение о том, что документ был послан по почте. Акт подшит к делу в марте.

Заняться поисками акта Людаса Мажилиса побудило приближающееся столетие восстановления государства. Перед поездкой в Германию он посетил не один литовский архив, он также работал в Литовском институте литературы и фольклора, где, как предполагали, мог быть спрятан оригинал акта.

«Серьезно и последовательно литовские ученые этой германской линией интересовались, по всей видимости, недостаточно. Я задумал выяснить, какие архивы есть в Германии, насколько они доступны. Оказалось, что особых ограничений нет. Я написал электронное письмо в Государственный архив Германии, что интересуюсь этим периодом и что меня интересует. Я получил список дел, в которых стоит покопаться, что я и сделал. Это заняло всего два дня», – сказал Л. Мажилис.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе. Историки полагают, что подписанный двадцатью подписантами документ 99 лет назад немецким дипломатам передал поставивший свою подпись на упомянутом документе Юргис Шаулис. Предполагают, что 16 февраля 1918 года могли подписать несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно. Л. Мажилис предполагает, что Акт, вероятнее всего, написан рукой подписанта Юргиса Шаулиса.

В Литву Л. Мажилис возвращался героем. На поиски акта профессор отправился на автобусе, а назад вернулся самолетом – билет ему купила правительственная канцелярия, узнав радостную весть о найденном акте. Его торжественно встретили в Вильнюсском аэропорту. В понедельник он встречался с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом. По словам президента, это – прекрасный подарок Литве к 100-летию государства.

Упорство, настойчивость, решимость – это те свойства народа, которые всегда вели Литву вперед. Так сказала на встрече с профессором Людасом Мажилисом президент страны. Даля Грибаускайте подчеркнула заслуги каунасского ученого в обнаружении документа, который искали 70 лет, и выразила надежду, что находка поощрит выделять больше средств на научные исследования периода становления независимого Литовского государства.

Сам профессор Университета имени Витаутаса Великого говорит, что хочет заняться политологическими исследованиями этого периода. Людас Мажилис планирует собрать группу ученых и возглавить ее. Кроме того, ему намерены предоставить звание почетного профессора этого университета.

По образованию 62-летний Людас Мажилис является химиком, на заре борьбы за независимость Литвы он начал участвовать в деятельности общественно-политического движения «Саюдис» в Каунасе, а двадцать лет назад начал преподавать политические науки в Университете им. Витатутаса Великого в Каунасе.

Спикер Сейма сообщил, что Людасу Мажилису за его находку в Берлинском архиве МИД Германии планируется вручить специальную Национальную премию по науке. По словам Виктораса Пранцкетиса, такая премия была бы вручена впервые за всю историю Литвы.

В настоящее время министры иностранных дел Литвы и Германии договорились об экспонировании найденного в Берлине Акта о независимости Литвы, а в будущем будут рассматривать возможность передачи этого документа, сообщает BNS.

«Мы договорились, что сможем экспонировать оригинал документа в Литве. Я думаю, это очень хорошая весть», – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

По словам министра, сейчас речь идет о временном экспонировании, но точное время пока неизвестно. Линкявичюс сказал, что сам просил обсудить возможность передачи этого документа на хранение в Литве и получил заверение, что Германия рассмотрит юридические возможности.

Инф. «ЛК»

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