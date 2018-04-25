В Берлине открылась рождественская ярмарка

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В Берлине открылась знаменитая рождественская ярмарка на площади Брайтшайдплац. Помимо традиционных подарков, глинтвейна и мишуры, посетители замечают усиленные меры безопасности.

Городские власти потратили 2,5 млн евро, чтобы сделать рождественский базар самым безопасным местом для праздничных гуляний. По периметру установили прочные заграждения, а патрули дежурят круглосуточно.

Бетонные блоки вокруг рынков, дополнительное присутствие охраны и патрульной полиции – привычное явление в общественных местах Берлина после теракта двухлетней давности, который был осуществлён прямо здесь – на Брайтшайдплац. 19 декабря 2016 года 24-летний тунисец направил грузовик в толпу, в результате чего погибло 12 человек, более 50 пострадали.

На площади установлен небольшой памятный мемориал в честь жертв теракта. Мэр Берлина возложил к нему цветы.

В целом же атмосфера на ярмарке спокойная и вполне праздничная.

ntdtv.ru