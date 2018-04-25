В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

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В Берлине задержан россиянин по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки. Его также подозревают в связях с экстремистами во Франции.

Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, отмечается в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Германии 22 августа, передает «Интерфакс» . Сейчас в квартире подозреваемого ведется обыск.

В сообщении прокуратуры говорится, что россиянина подозревают в том, что вместе с задержанным во Франции Клементом Б. он готовил «тяжкое преступление, угрожающее государству», а также «преступление с применением взрывчатых веществ».

Следственные меры проводятся в связи с расследованием во Франции в отношении Клемента Б., который был задержан в Марселе 18 апреля. Французская полиция полагает, что вместе с сообщниками он хотел устроить теракт. При задержании у Клемента Б. нашли несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма пероксида ацетона (инициирующее взрывчатое вещество).

«В ходе французского расследования появились подозрения в отношении Магомеда-Али С., которые затем укрепились и привели к сегодняшнему задержанию», — сказано в сообщении прокуратуры.

По версии немецкого следствия, в октябре 2016 года задержанный россиянин хранил у себя «значительные объемы» пероксида ацетона. «При помощи этого взрывчатого вещества радикально исламистски настроенный подозреваемый вместе с задержанным во Франции подозреваемым Клементом Б. хотел изготовить взрывчатку. Она должна была быть приведена в действие в Германии в неизвестное время в неизвестном месте, чтобы убить и ранить как можно больше людей», — уверены следователи.

Замыслу в 2016 году помешали следственные меры. Сообщается, что 23 августа задержанный в Берлине предстанет перед судьей, который примет решение об аресте и дальнейшей судьбе подозреваемого.

NEWSru.com