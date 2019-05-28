В. Блинкявичюте: выборы в ЕП – историческая победа социал-демократов в Литве

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Литовский социал-демократ Вилия Блинкявичюте назвала результаты выборов в Европарламент (ЕП) «исторической победой» партии.

«Мы, социал-демократы, на самом деле добились исторической победы на выборах в ЕП потому, что мы собрали больше всего голосов за весь период участия в выборах в Европейский Парламент», – сказала политик журналистам в понедельник.

На выборах Литовская социал-демократическая партия получила более 199 тыс. или 15,07% голосов и получила два мандата членов ЕП.

В Европейском Парламенте Литву будет представлять уже работающая там сейчас В. Блинкявичюте и член сейма Литвы Юозас Олякас.

Они присоединяться к родственной партии фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

«Это означает, что мы вместе с другими проевропейскими фракциями сможем строить нашу Европу, жизнь жителей Литвы и жителей Евросоюза на твердом рычаге социальных прав», – сказала В. Блинкявичюте.

Она подчеркнула, что социал-демократы в Литве победили на выборах в 35 районах, а также в городе Шяуляй, остались вторыми в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и Клайпеде.

«Это на самом деле хороший результат и доверие к нам как к традиционной партии», – сказала европарламентарий.

BNS