В ближайшее время в Литве понадобится более 13 тыс. специалистов по связи и ИТ

Нехватка специалистов в области связи и информатики по-прежнему остается вызовом для литовских предприятий этой сферы. Планируется, что в ближайшие три года этим предприятиям понадобится еще около 13,3 тыс. таких специалистов, показало новое исследование.

По словам директора ассоциации Infobalt Паулюса Вяртялки, исследование показало, что на 78% предприятий связи и информатики в Литве планируется увеличение потребности в этих специалистах. Сейчас таких специалистов около 22,6 тыс.

“В течение трех ближайших лет рынку понадобится 13,3 тыс. таких специалистов. В прошлом году мы провели подобное исследование, тогда цифра была около 11 тыс. Мы видим, что ожидания и амбиции рынка растут, однако у нас есть головная боль, как эту потребность удовлетворить”, – сказал П. Вяртялка на пресс-конференции в четверг.

В числе профессий, пользующихся самым большим спросом – квалифицированные программисты, менеджеры по проектам, консультанты, тестировщики, системные архитекторы, администраторы по информационной безопасности и графические дизайнеры.

По данным Фонда социального страхования за март, средняя зарплата специалистов по связи и информатике составляла 1590 евро и была вдвое выше среднего уровня зарплат по стране.

BNS

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