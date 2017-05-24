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В ближайшие дни в Литве будет тепло, но ночью местами возможны заморозки

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 24, 18:00   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве ожидается теплая погода, но ночью местами прогнозируются заморозки.

В ночь на четверг преимущественно без осадков, местами возможен туман. Температура будет плюс 3-8 градусов, в северо-западной части страны на поверхности почвы местами прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Днем почти повсеместно пройдут небольшие дожди. Температура будет плюс 18–23 градуса, на побережье – плюс 13–15 градусов.

В пятницу во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью плюс 6-11 градусов, днем – плюс 14–19 градусов.

BNS

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