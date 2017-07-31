В ближайшие дни в Литве будет жакро, возможны дожди с грозами, шквал

В ближайшие дни в Литве будет жарко, возможны дожди с грозами, в среду вероятен шквал, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Во вторник ночью местами, в основном в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен туман. Столбик термометра опустится до 14–19 градусов, местами до 11–13. Днем во многих районах ожидаются дожди с грозами. Температура составит 24–29 градусов, в западных районах местами будет до 21–23 градусов.

В среду также возможны кратковременные дожди, местами сильные. Ожидаются грозы, местами с градом, шквалом, порывы ветра могут достигать 16–21 метров в секунду. Ночью будет 18–23 градусов, днем – 28–33, в западных районах местами 25–27, на взморье 22–24 градусов.

Вторая половина недели будет несколько прохладней, погода останется дождливой, возможны грозы.

BNS

Метки: Литва, Погода