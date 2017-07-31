  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.07.31 Текущий номер: N30 (1170) 27 июля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В ближайшие дни в Литве будет жакро, возможны дожди с грозами, шквал

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 31, 17:00   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве будет жарко, возможны дожди с грозами, в среду вероятен шквал, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Во вторник ночью местами, в основном в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен туман. Столбик термометра опустится до 14–19 градусов, местами до 11–13. Днем во многих районах ожидаются дожди с грозами. Температура составит 24–29 градусов, в западных районах местами будет до 21–23 градусов.

В среду также возможны кратковременные дожди, местами сильные. Ожидаются грозы, местами с градом, шквалом, порывы ветра могут достигать 16–21 метров  в секунду. Ночью будет 18–23 градусов, днем – 28–33,  в западных районах местами 25–27, на взморье 22–24 градусов.

Вторая  половина недели будет несколько прохладней, погода останется дождливой, возможны грозы.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿