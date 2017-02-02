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В ближайшие дни в Литве ожидается небольшой снег, сильных морозов не будет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 02, 16:00   |   Комментариев: 7

В ближайшие дни в Литве ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться между плюсовой и минусовой.

По информации синоптиков, в ночь на пятницу в южных районах возможен небольшой снег, почти повсеместно сохранится гололедица. Ветер будет слабый, юго-восточного направления. Температура ночью будет минус 1-6 градусов, днем – от минус 3 градусов до плюс 2 градусов.

В субботу будет преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью будет минус 1-6 градусов, днем – от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.

BNS

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Комментарии читателей (7)
  1. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 02 at 20:33

    Йонас, ну если Вам так вкуснее. Но надо учитывать мой возраст.

  2. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 19:47

    Бава, вас понял. Только про вас “в позитиве” будет звучать, как “Бава в соусе”. Если вас такая подача будет устраивать, то нет проблем.

  3. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 19:44

    Эти три моих коммента были опубликованы в сегодняшней сводке погоды. Подтверждение смотрите по датам. Однако неизвестный (?) спустя некоторое время переправил их в сводку погоды за вчерашний день. Можно также убедиться по датам. И как это действо называть?

  4. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 19:40

    (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 12:54
    Погода и Гондурас в законе. Будем знать на кого и какие тему наложено табу.

  5. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 02 at 19:40

    Йонас, можно, но только в позитиве.

  6. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 19:39

    (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 12:42
    Понятно, про Баву писать нельзя.

  7. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 19:38

    (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 02 at 12:40
    Написал коммент в 12.38 его тут же арестовали. Цензура, однако.






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