В ближайшие дни в Литве ожидается небольшой снег, сильных морозов не будет

В ближайшие дни в Литве ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться между плюсовой и минусовой.

По информации синоптиков, в ночь на пятницу в южных районах возможен небольшой снег, почти повсеместно сохранится гололедица. Ветер будет слабый, юго-восточного направления. Температура ночью будет минус 1-6 градусов, днем – от минус 3 градусов до плюс 2 градусов.

В субботу будет преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью будет минус 1-6 градусов, днем – от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.

BNS

Метки: Литва, Погода