В ближайшие дни в Литве ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться между плюсовой и минусовой.
По информации синоптиков, в ночь на пятницу в южных районах возможен небольшой снег, почти повсеместно сохранится гололедица. Ветер будет слабый, юго-восточного направления. Температура ночью будет минус 1-6 градусов, днем – от минус 3 градусов до плюс 2 градусов.
В субботу будет преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью будет минус 1-6 градусов, днем – от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.
Йонас, ну если Вам так вкуснее. Но надо учитывать мой возраст.
Бава, вас понял. Только про вас “в позитиве” будет звучать, как “Бава в соусе”. Если вас такая подача будет устраивать, то нет проблем.
Эти три моих коммента были опубликованы в сегодняшней сводке погоды. Подтверждение смотрите по датам. Однако неизвестный (?) спустя некоторое время переправил их в сводку погоды за вчерашний день. Можно также убедиться по датам. И как это действо называть?
(87.255.14.61) Йонас пишет:
2017 02 02 at 12:54
Погода и Гондурас в законе. Будем знать на кого и какие тему наложено табу.
Йонас, можно, но только в позитиве.
(87.255.14.61) Йонас пишет:
2017 02 02 at 12:42
Понятно, про Баву писать нельзя.
(87.255.14.61) Йонас пишет:
2017 02 02 at 12:40
Написал коммент в 12.38 его тут же арестовали. Цензура, однако.