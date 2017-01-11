В ближайшие дни в Литве ожидается снег, местами возможна метель

В ближайшие дни в Литве ожидается снег, местами возможна метель.

В ночь на четверг снег прогнозируется почти на всей территории страны. Местами ожидается метель, порывы южного ветра почти повсеместно будут достигать 15–20 м/с. Температура будет минус 6–11 градусов, на побережье – минус 3–5 градусов.

Днем ожидаются осадки: снег, переходящий в мокрый снег, на побережье – в дождь, местами возможен дождь при холоде, гололед. Почти повсеместно прогнозируется метель, юго-западный ветер местами по-прежнему будет порывистым. Температура будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, в восточных районах местами ожидается до минус 5 градусов, на побережье будет плюс 3-5 градусов.

В пятницу почти повсеместно прогнозируются осадки, преимущественно – снег, днем местами возможен сильный снегопад. Местами прогнозируется слабая метель, немного потеплеет.

BNS

Метки: Литва, Погода