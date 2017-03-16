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В ближайшие дни в Литве ожидаются дождь со снегом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 16, 14:08   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве прогнозируются осадки, местами возможен и дождь со снегом.

В пятницу утром в западных районах ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя, возможны туманы, гололед и гололедица. Утром порывы южного, юго-западного ветра составят 15 м/с. Ночью будет до 1–5 градусов мороза, на взморье будет от нуля до 2 градусов тепла. Днем также ожидаются осадки, с преобладанием дождя, будет 4–9 градусов тепла.

В субботу будет дождь и мокрый снег. Температура ночью от минус 1 до плюс 4, днем – 2–7 градусов тепла.

BNS

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