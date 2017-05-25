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В ближайшие дни в Литве ожидаются дожди, до воскресенья будет прохладно

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 25, 17:00   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве ожидаются дожди, в пятницу и субботу сохранится достаточно прохладная погода, в а воскресенье на несколько дней вернется тепло, сообщила Гидрометеорологическая служба.

В пятницу ночью возможны кратковременные дожди, температура понизится до 6–11 градусов тепла. Днем также возможны осадки, температура поднимется до 14–19 градусов.

В субботу вероятность дождя будет низкой. Ночью будет 4–9 градусов, днем ожидается 17–22.

В воскресенье столбик термометра поднимется до 20–26 градусов тепла. Сходная погода сохранится и в начале следующей недели, однако возможны дожди.

BNS

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