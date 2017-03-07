В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, по ночам еще ожидается минусовая температура

В ближайшие дни в Литве прогнозируются осадки, в ночное время суток еще ожидается минусовая температура.

В ночь на среду почти повсеместно ожидаются небольшие осадки, сформируется гололедица, местами ожидается дождь при холоде, туман. Температура будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов. Днем местами ожидаются небольшие осадки, температура будет плюс 1-6 градусов, местами, преимущественно в юго-восточных районах, воздух прогреется до плюс 9 градусов.

В ночь на четверг местами возможны небольшие осадки, днем осадки прогнозируются почти повсеместно. Ночью температура будет минус 1–6 градусов, в юго-восточной части страны местами будет от нуля до минус 2 градусов, днем – плюс 2–7 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода