В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, похолодает

В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, похолодает.

По данным синоптиков, в ночь на вторник почти повсеместно пройдут небольшие дожди, ветер будет юго-западного, западного направлений, в западных районах страны местами он будет порывистым. Похолодает до плюс 2–7 градусов.

Днем местами ожидаются осадки, преимущественно – дождь. Прогнозируется сильный западный ветер, почти повсеместно его порывы будут достигать 15–19 метров в секунду. Термометры будут показывать плюс 5–10 градусов.

В ночь на среду местами прогнозируются небольшие осадки, преимущественно – дождь, днем почти повсеместно пройдут дожди. Температура ночью будет от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, днем будет плюс 4-9 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода